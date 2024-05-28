Стало известно, когда Сафонов подпишет контракт с «ПСЖ»

По информации источника, если не вмешаются непредвиденные обстоятельства, то Сафонов станет первым новичком парижан в ходе летней трансферной кампании. Он подпишет контракт 1 июля, когда во Франции официально откроется летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Сафонов сегодня прилетел в Париж, где в ближайшее время должен пройти медосмотр. 25-летний россиянин подпишет с клубом пятилетний контракт, а «Краснодар» получит за его переход 20 млн евро.

Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступал за первую команду с 2017 года. В минувшем сезоне 25-летний вратарь провел 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Также на счету Сафонова 13 матчей за сборную России.