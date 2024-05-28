Стала известна точная сумма трансфера Матвея Сафонова в «ПСЖ»

Как сообщает источник «Чемпионата», окончательная сумма трансфера Матвея Сафонова составляет 18 миллионов евро плюс один миллион бонусами за 20 сыгранных матчей. Еще один миллион евро предусмотрен, если вратарь сыграет 30 матчей за «ПСЖ».

Согласно сообщениям в СМИ, «Пари Сен-Жермен» заинтересован в услугах Матвея Сафонова в качестве сменщика основного голкипера команды итальянца Джанлуиджи Доннаруммы. Сафонов уже провел переговоры с руководством парижан в Москве, а сейчас он прилетел во Францию для прохождения медобследования.

Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступал за первую команду с 2017 года. В минувшем сезоне 25-летний вратарь провел 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Также на счету Сафонова 13 матчей за сборную России.