«Спартак» и «Балтика» — худшие команды РПЛ по голам со стандартов

По данным аналитической компании, «Спартак» и «Балтика» забили со стандартов по два мяча. Далее в списке идет «Зенит», команда Сергея Семака отличилась со стандартов три раза, на один мяч больше забили футболисты «Крыльев Советов», пятерку худших замыкает «Ахмат», на счету которого пять голов.

Лидером рейтинга стал московский «Локомотив», игроки которого отличились 16 раз. Второе место разделили «Краснодар» и «Рубин», на счету этих команд по 10 мячей. Третью строчку заняли сразу четыре команды — ЦСКА, «Факел», «Пари НН» и «Урал», забившие по восемь голов.

По итогам прошедшего сезона петербургский «Зенит» завоевал золотые медали чемпионата России в шестой раз подряд. Серебро досталось «Краснодару», а бронзовые награды — московскому «Динамо».