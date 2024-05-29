Глава Дагестана: «Динамо» может обогнать по результатам «Анжи»

По итогам сезона Первой лиги махачкалинское «Динамо» заняло второе место в турнирной таблице и впервые в своей 97-летней истории завоевало право выступить в Российской Премьер-Лиге.

«С выходом в РПЛ бюджет сокращаться не будет. Привлекать внебюджетные источники для увеличения объема финансирования и для того, чтобы мы удержались в РПЛ, а затем догнали и перегнали по результатам “Анжи”, мы, думаю, способны», — сказал Сергей Меликов в эфире «Матч ТВ».

«Анжи» из Махачкалы существовал с 1991 по 2022 год. Клуб дважды становился финалистом Кубка России, завоевывал бронзовые медали чемпионата России, дважды играл в ⅛ финала Лиги Европы.

В начале сезона главным тренером «Динамо» был экс-наставник «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев, но в феврале он ушел в отставку. Махачкалинская команда завоевала путевку в сильнейший футбольный дивизион страны под руководством 58-летнего Хасанби Биджиева. Генеральным директором клуба является Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичные посты в «Уфе» и московском «Спартаке».