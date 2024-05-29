«Спартак» объявил об уходе Владимира Слишковича

Отмечается, что 41-летний специалист покинул тренерский штаб московского клуба по собственному желанию.

«Боснийский специалист, исполнявший обязанности главного тренера “Спартака” этой весной, покидает наш клуб по собственному желанию. Мы благодарим Владимира за работу, проделанную в клубе, и всегда будем рады видеть его на домашнем стадионе. Спасибо и удачи», — сказано в заявлении клуба.

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака» 21 апреля после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые провели девять матчей, в которых одержали пять побед при трех ничьих и одном поражении. «Спартак» закончил чемпионат на пятом месте и остановился в шаге от выхода в суперфинал Кубка России, уступив «Балтике» (0:1).