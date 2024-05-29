Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
26.05
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
26.05
Лацио
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
26.05
Фрозиноне
Удинезе
Футбол. Зарубежный
26.05
Эмполи
Рома
Футбол. Зарубежный
26.05
Севилья
Барселона
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:05 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» объявил об уходе Владимира Слишковича

Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил об уходе Владимира Слишковича, который исполнял обязанности главного тренера в конце сезона-2023/24.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что 41-летний специалист покинул тренерский штаб московского клуба по собственному желанию.

«Боснийский специалист, исполнявший обязанности главного тренера “Спартака” этой весной, покидает наш клуб по собственному желанию. Мы благодарим Владимира за работу, проделанную в клубе, и всегда будем рады видеть его на домашнем стадионе. Спасибо и удачи», — сказано в заявлении клуба.

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака» 21 апреля после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые провели девять матчей, в которых одержали пять побед при трех ничьих и одном поражении. «Спартак» закончил чемпионат на пятом месте и остановился в шаге от выхода в суперфинал Кубка России, уступив «Балтике» (0:1).

В следующем сезоне «Спартак» возглавит серб Деян Станкович. Предполагалось, что Слишкович летом войдет в его тренерский штаб. В последних интервью сам босниец выражал готовность продолжить работу в московском клубе.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь