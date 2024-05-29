«Спартак» объявил об уходе Владимира Слишковича
Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил об уходе Владимира Слишковича, который исполнял обязанности главного тренера в конце сезона-2023/24.
Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил об уходе Владимира Слишковича, который исполнял обязанности главного тренера в конце сезона-2023/24.
Отмечается, что 41-летний специалист покинул тренерский штаб московского клуба по собственному желанию.
«Боснийский специалист, исполнявший обязанности главного тренера “Спартака” этой весной, покидает наш клуб по собственному желанию. Мы благодарим Владимира за работу, проделанную в клубе, и всегда будем рады видеть его на домашнем стадионе. Спасибо и удачи», — сказано в заявлении клуба.
Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака» 21 апреля после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые провели девять матчей, в которых одержали пять побед при трех ничьих и одном поражении. «Спартак» закончил чемпионат на пятом месте и остановился в шаге от выхода в суперфинал Кубка России, уступив «Балтике» (0:1).
В следующем сезоне «Спартак» возглавит серб Деян Станкович. Предполагалось, что Слишкович летом войдет в его тренерский штаб. В последних интервью сам босниец выражал готовность продолжить работу в московском клубе.