«Краснодар» объявил о продлении контракта с Мурадом Мусаевым
Новое соглашение с главным тренером подписано до лета 2026 года.
Новое соглашение с главным тренером подписано до лета 2026 года.
Как сообщает пресс-служба клуба, Мурад Мусаев продолжит работу в качестве главного тренера «Краснодара». Стороны продлили контракт до 31 мая 2026 года. Предыдущее соглашение истекало в конце сезона-2023/24.
«Мурад Мусаев — рекордсмен по количеству матчей у руля “Краснодара” (136 игр и 62 победы). Под руководством Мурада Олеговича черно-зеленые выходили в групповой этап Лиги чемпионов, а в сезоне-2023/2024 завоевали серебряные медали РПЛ», — написано в заявлении клуба.
40-летний специалист работал в системе «Краснодара» с 2005 по 2021 год. С июня 2020 по апрель 2021 года был главным тренером команды. После того, как в середине марта был отправлен в отставку сербский главный тренер Владимир Ивич, Мурад Мусаев вернулся в «Краснодар», приведя команду к первым в истории серебряным медалям чемпионата России. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».
С 2021 по 2024 год Мусаев возглавлял азербайджанский «Сабах». В сезоне-2022/23 команда впервые в своей истории стала серебряным призером национального чемпионата.