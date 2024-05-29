«Краснодар» объявил о продлении контракта с Мурадом Мусаевым

«Мурад Мусаев — рекордсмен по количеству матчей у руля “Краснодара” (136 игр и 62 победы). Под руководством Мурада Олеговича черно-зеленые выходили в групповой этап Лиги чемпионов, а в сезоне-2023/2024 завоевали серебряные медали РПЛ», — написано в заявлении клуба.

40-летний специалист работал в системе «Краснодара» с 2005 по 2021 год. С июня 2020 по апрель 2021 года был главным тренером команды. После того, как в середине марта был отправлен в отставку сербский главный тренер Владимир Ивич, Мурад Мусаев вернулся в «Краснодар», приведя команду к первым в истории серебряным медалям чемпионата России. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».