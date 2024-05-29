«Локомотив» объявил об уходе Артема Дзюбы

«Железнодорожники» не стали продлевать контракт с 35-летним нападающим. Он покидает «Локомотив» на правах свободного агента.

«Благодарим Артема за большой и важный вклад в развитие клуба и за неизменное стремление к победе», — сказано в заявлении клуба.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. Он провел за клуб 39 матчей, в которых забил 12 голов и сделал девять результативных передач. В составе «железнодорожников» Дзюба обновил свой рекорд лучшего бомбардира в истории РПЛ, достигнув отметки в 160 голов.

После зимнего перерыва Дзюба потерял место в основном составе «Локомотива» и провел на поле в РПЛ всего 110 минут. В начале месяца он отказался от опции автоматического продления контракта с клубом в попытке вернуть себе место в составе команды.