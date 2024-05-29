СМИ: Слишкович просил «Спартак» существенно повысить зарплату

29 мая московский «Спартак» официальном сайте объявил об уходе Владимира Слишковича, который исполнял обязанности главного тренера в конце сезона-2023/24.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», одной из причин ухода Владимира Слишковича из «Спартака» стало желание 41-летнего специалиста получить постоянную надбавку к зарплате в таком размере, что она почти ставила бы его в один ряд с главным тренером. Стороны не пришли к единому мнению по финансовому вопросу и клуб не стал препятствовать Слишковичу в его желании продолжить карьеру в качестве самостоятельного тренера, а не ассистента.

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака» 21 апреля после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые провели девять матчей, в которых одержали пять побед при трех ничьих и одном поражении. «Спартак» закончил чемпионат на пятом месте и остановился в шаге от выхода в суперфинал Кубка России, уступив «Балтике» со счетом 0:1.

В следующем сезоне «Спартак» возглавит серб Деян Станкович. Предполагалось, что Слишкович летом войдет в его тренерский штаб. В последних интервью сам босниец выражал готовность продолжить работу в московском клубе.