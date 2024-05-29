Источник: Федор Чалов близок к переезду в чемпионат Франции

Как сообщает Transfermarkt, нападающий московского ЦСКА и сборной России Чалов может стать игроком «Марселя».

По информации источника, руководство французской команды обсуждает с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Сам Чалов хотел бы перебраться из Российской премьер-лиги в один из топ-5 зарубежных чемпионатов.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и отдал три результативные передачи, заработав также три желтые карточки. В общей сложности 26-летний нападающий, дебютировавший за основную команду в сезоне-2016/17, провел 197 матчей в РПЛ, в которых забил 76 мячей.

Чалов имеет опыт выступлений за пределами России — в 2022 году на правах аренды нападающий провел 16 матчей в составе швейцарского «Базеля», в которых забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.