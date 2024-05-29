Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
26.05
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
26.05
Лацио
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
26.05
Фрозиноне
Удинезе
Футбол. Зарубежный
26.05
Эмполи
Рома
Футбол. Зарубежный
26.05
Севилья
Барселона
Все события
18:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Федор Чалов близок к переезду в чемпионат Франции

Ранее брат форварда ЦСКА сказал, что Чалов перейдет в команду, играющую в бело-синих цветах.

ЦСКА
Марсель
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Transfermarkt, нападающий московского ЦСКА и сборной России Чалов может стать игроком «Марселя».

По информации источника, руководство французской команды обсуждает с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Сам Чалов хотел бы перебраться из Российской премьер-лиги в один из топ-5 зарубежных чемпионатов.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и отдал три результативные передачи, заработав также три желтые карточки. В общей сложности 26-летний нападающий, дебютировавший за основную команду в сезоне-2016/17, провел 197 матчей в РПЛ, в которых забил 76 мячей.

Чалов имеет опыт выступлений за пределами России — в 2022 году на правах аренды нападающий провел 16 матчей в составе швейцарского «Базеля», в которых забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в 12 миллионов евро.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь