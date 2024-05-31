«Зенит» признан самым эффективным клубом России по версии Forbes

Издание Forbes опубликовало рейтинг эффективности работы менеджмента клубов среди трех ведущих профессиональных лиг страны — РПЛ, Единой лиги ВТБ и КХЛ.

Первое место в рейтинге, который был составлен по итогам 2022—2023 годов, занял футбольный клуб «Зенит», на второй строчке расположился «Краснодар». Замкнул тройку также футбольный клуб — «Спартак». За ними в списке лидеров расположился хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга.

В рейтинге учитывались такие параметры, как средняя посещаемость домашних матчей, средняя заполняемость арены на домашних матчах, выручка, прибыль/убыток клуба, присутствие в публикациях СМИ, популярность в социальных медиа, спортивные результаты.