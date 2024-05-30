Мостовой назвал возможные причины ухода Слишковича из «Спартака»

29 мая московский «Спартак» официальном сайте объявил об уходе Владимира Слишковича, который исполнял обязанности главного тренера в конце сезона-2023/24.

«У меня есть три варианта, почему Слишкович покинул “Спартак”. Возможно, произошло что-то внутри, поэтому его не захотели оставлять, или кто-то ему предложил работу в другой команде в качестве главного тренера, или же ему еще давно сказали, что он доработает до конца сезона и покинет клуб. Кто знает, получится ли у Слишковича в другой команде в качестве главного тренера, я это всегда воспринимаю с юмором. До того, как в “Спартаке” был Абаскаль, Слишковича никто не знал и не видел его лица», — приводит «Чемпионат» слова Мостового.

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака» 21 апреля после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые провели девять матчей, в которых одержали пять побед при трех ничьих и одном поражении. «Спартак» закончил чемпионат на пятом месте и остановился в шаге от выхода в суперфинал Кубка России, уступив «Балтике» со счетом 0:1.

В следующем сезоне «Спартак» возглавит серб Деян Станкович. Ранее предполагалось, что Слишкович летом войдет в его тренерский штаб. В последних интервью сам босниец выражал готовность продолжить работу в московском клубе.