Мостовой назвал возможные причины ухода Слишковича из «Спартака»
Бывший игрок «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой предположил, по каким причинам Владимир Слишкович ушел из «Спартака».
Бывший игрок «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой предположил, по каким причинам Владимир Слишкович ушел из «Спартака».
29 мая московский «Спартак» официальном сайте объявил об уходе Владимира Слишковича, который исполнял обязанности главного тренера в конце сезона-2023/24.
«У меня есть три варианта, почему Слишкович покинул “Спартак”. Возможно, произошло что-то внутри, поэтому его не захотели оставлять, или кто-то ему предложил работу в другой команде в качестве главного тренера, или же ему еще давно сказали, что он доработает до конца сезона и покинет клуб. Кто знает, получится ли у Слишковича в другой команде в качестве главного тренера, я это всегда воспринимаю с юмором. До того, как в “Спартаке” был Абаскаль, Слишковича никто не знал и не видел его лица», — приводит «Чемпионат» слова Мостового.
Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака» 21 апреля после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые провели девять матчей, в которых одержали пять побед при трех ничьих и одном поражении. «Спартак» закончил чемпионат на пятом месте и остановился в шаге от выхода в суперфинал Кубка России, уступив «Балтике» со счетом 0:1.
В следующем сезоне «Спартак» возглавит серб Деян Станкович. Ранее предполагалось, что Слишкович летом войдет в его тренерский штаб. В последних интервью сам босниец выражал готовность продолжить работу в московском клубе.
Мостовому 55 лет. В разные годы Мостовой выступал за «Красную Пресню», «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака», победителем Кубка Португалии («Бенфика»), финалистом Кубка Франции («Страсбур») и Кубка Испании («Сельта»). В составе сборной России Мостовой провел 51 матч, в которых забил десять голов. Он является чемпионов Европы до 23 лет в составе сборной СССР.