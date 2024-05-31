«Сочи» объявил о возвращении Сутормина и Чистякова в «Зенит»

Как сообщает пресс-служба клуба, Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин покидают «Сочи» по истечении срока действия арендных соглашений и возвращаются в «Зенит».

Оба футболиста перешли в «Сочи» в зимнее трансферное окно на правах аренды из «Зенита». Чистяков сыграл в семи матчах за сочинцев во всех турнирах, не отметился результативными действиями. На счету Сутормина 10 игр, в которых он забил два мяча и сделал одну голевую передачу.