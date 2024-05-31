«Краснодар» стал самым прибыльным клубом России
РФС на официальном сайте опубликовал финансовый отчет клубов Российской Премьер-Лиги по итогам 2023 года.
«Краснодар» занял первое место в списке, став самым прибыльным клубом России по итогам календарного года. Клуб заработал около 11,96 млрд рублей чистой прибыли до вычета налогов.
Второе место с большим отставанием от лидера занял «Зенит»: его показатель составил чуть более 2 млрд рублей прибыли, тройку замкнул «Сочи», заработав 1,28 млрд рублей.
Самым убыточным клубом РПЛ по итогам финансового отчета за прошедший год стал московский ЦСКА. Клуб понес убытки в размере более 1,52 млрд рублей. «Спартак» занял предпоследнее место в рейтинге, уйдя в минус более чем на 1,27 млрд рублей. Также в тройку по убыткам вошел екатеринбургский «Урал» (-582,5 млн рублей).
В минувшем розыгрыше чемпионата России «Краснодар» стал обладателем серебряных наград. Золотые медали РПЛ в шестой раз подряд завоевал петербургский «Зенит», бронзовые награды достались московскому «Динамо».
ЦСКА завершил сезон на шестом месте с 48 очками, а московский «Спартак» расположился на пятом месте, набрав 50 очков.
По итогам 2022 года самым убыточным клубом был «Спартак» (убытки более 2,35 млрд рублей). А самым прибыльным были самарские «Крылья Советов» (прибыль более 777 млн рублей).