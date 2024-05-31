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19:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Клаудиньо рассказал, кого считает лидерами в «Зените»

27-летний бразильский полузащитник играет за «Зенит» с 2021 года.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Reuters

Клаудиньо высказался о лидерах «Зенита» после ухода Малкома в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

«У нас есть другие ребята, которые являются лидерами, — Кассьерра, который очень много забил, Барриос, Вендел и, думаю, я. Мы все лидеры», — приводит слова Клаудиньо «Чемпионат».

Клаудиньо перешел в «Зенит» из бразильского «РБ Брагантино» в августе 2021 года, сумма трансферной компенсации составила 12 миллионов евро. В сезоне-2023/24 Клаудиньо провел 42 матча в составе «Зенита», забил пять голов, отдал девять результативных передач. Вместе с петербургским клубом полузащитник трижды становился чемпионом России. В 2021 году Клаудиньо стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Клаудиньо в 18 миллионов евро.

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