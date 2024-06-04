Фанаты ЦСКА обратились к Федотову после ухода из клуба

«Владимир Валентинович, спасибо за все! За открытость и честность, небезразличность во многих вопросах, за те эмоции, что подарили нам, за те победы, что вызывали эти эмоции. За трофей в прошлом году! Мы говорим Вам спасибо! © Активные фанаты ЦСКА», — говорится в сообщении на официальной странице фанатов клуба RED-BLUE WORLD в VK.

Ранее в ЦСКА объявили об уходе Федотова с поста главного тренера команды. Кроме Федотова тренерский штаб покинули Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу.

«Клуб благодарен Владимиру Федотову за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять. Владимир Валентиныч, удачи Вам в дальнейшей тренерской карьере!», — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

57-летний специалист возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством красно-синие выиграли Кубок России, а также стали серебряными призерами чемпионата России в сезоне-2022/23. В минувшем сезоне армейцы заняли шестое место в РПЛ и выбыли из розыгрыша Кубка страны, уступив «Зениту» в серии пенальти в финале Пути РПЛ.