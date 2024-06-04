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13:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Агент Тюкавина: Следующий клуб Кости станет только европейским

Агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов заявил, что его следующий переход будет только в европейский клуб.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

— Вы год назад еще выражали недовольство, что Тюкавин не получал должного игрового времени при Йокановиче. Сейчас прошло время, рассказать можно. Думали тогда об уходе?

— У Кости был контракт с «Динамо», мы же не собирались устроить демарш и уходить. У нас были раздумья, продлевать контракт или нет.

— У Тюкавина были тогда варианты?

— Они и сейчас у него есть. Тюкавин мог уйти в «Зенит». Питерцы прекрасно понимают: забирая Костю, они с 20-го тура были бы чемпионами. Но тут была цена вопроса. Им нужно было чуть добавить, и мы могли уйти.

— Это прошлым летом?

— Да, мы могли куда-то уйти. Были реальные варианты с ЦСКА, «Локомотивом» и «Спартаком». Но сам Костя хотел остаться в «Динамо».

— Почему не ушли тогда?

— У меня такой принцип, что последнее слово за игроком. Он хотел оставаться в «Динамо». Если бы Йоканович остался на этот сезон, думаю, что Костя мог уйти уже. С Личкой сейчас хорошие отношения у них.

— Новость про интерес «Атлетико» к Тюкавкину — это что? Слухи, слив переговоров или желаемое вашей стороны давать в СМИ?

— Это не от меня идет. Есть предложения от 15−16 клубов, зачем мне давать их?

— Так это все-таки слух или правда?

Есть предложения от 15−16 клубов, раскрывать не буду.

— «Атлетико» входит в их число?

— Возможно.

— Давайте представим ситуацию, у Кости летом два предложения: «Зенит», где хорошие условия для него и для вас тоже, и средний европейский клуб, соответственно, условия похуже. Что выбираем?

— Давайте скажу так, и тема закроется: в России мы ни в один клуб не перейдем.

— Другие клубы РПЛ не могут никак заинтересовать?

— «Зенит» может нам предложить зарплату 5 млн евро в год, и я тебе гарантирую, мы туда не поедем. В России только «Динамо» либо нигде. Следующий клуб станет только европейским, — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.


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