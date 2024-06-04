ЦСКА объявил имя нового главного тренера

Официальное соглашение с 44-летним специалистом будет заключено в ближайшее время. По информации «Чемпионата», стороны согласовали контракт, рассчитанный на два года.

Николич известен в России по работе с «Локомотивом», который он возглавлял с июня 2020 года по октябрь 2021 года. Под его руководством «железнодорожники» провели 62 матча, в которых одержали 29 побед при 18 ничьих и 15 поражениях. С «Локомотивом» Николич завоевал Кубок России и бронзовые медали РПЛ.

Последним местом работы сербского тренера был «Шабаб Аль-Ахли», с которым он занял второе место в чемпионате ОАЭ, уступив титул клубу «Аль-Васл». 30 мая «Шабаб Аль-Ахли» объявил о расторжении контракта с Николичем.