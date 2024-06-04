РФС вынес наказание Безрукову за шутку после игры с «Зенитом»

24 апреля Безруков во время послематчевого интервью в шутку заявил, что ждет на «денежки на карту» от «Краснодара», который благодаря осечке петербуржцев смог сократить отставание от них до одного балла. Так 22-летний футболист намекнул «быкам» на оказанную помощь клубу в борьбе за чемпионство в РПЛ.

Безруков условно дисквалифицирован на три месяца и должен будет выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

«Сегодня на заседании комитета по этике мы выслушали позицию Руслана Безрукова и его юриста относительно высказывания игрока после матча в эфире телеканала. Также мы получили письмо от клуба, который принес извинения за поведение футболиста и согласился с тем, что даже намеки на нарушение правил fair play недопустимы. Члены комитета выявили нарушение этических норм в данном высказывании. Такое решение должно дополнительно обратить внимание футбольной общественности на то, что даже намеки на стимулирование третьей стороной считаются грубыми нарушениями регламентов ФИФА, УЕФА и РФС», — сказал председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура начала проверку слов Безрукова после соответствующего обращения депутата Госдумы Николая Новичкова.

Безруков выступает за «Рубин» с 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник провел за казанцев 24 матчей, в которых отметился двумя мячами и одной результативной передачей.

«Рубин» завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.