ЦСКА представил Кругового в образе героя из фильма Тарантино

Футболиста представили в образе Джанго, героя фильма Тарантино «Джанго освобожденный».

«Сегодня вступил в силу контракт нашего клуба с защитником. Добро пожаловать, Данил», — говорится в сообщении на странице ЦСКА в VК.

Трудовое соглашение с футболистом действует до конца сезона-2027/28 с опцией продления еще на один год.

В прошлом году Круговой не смог согласовать с «Зенитом» новый контракт, после чего в январе договорился о переходе в ЦСКА в качестве свободного агента. «Зенит» отправил своего воспитанника во вторую команду, которая выступает во Второй лиге. Минувшей весной Круговой провел за «Зенит-2» девять матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

26-летний Данил Круговой выступал за «Зенит» с 2020 года. За первую команду сине-бело-голубых он провел 105 матчей, в которых забил два мяча и сделал 11 результативных передач. В составе «Зенита» Круговой стал четырехкратным чемпионом России.