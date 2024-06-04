СМИ: Скауты из Италии просмотрят Сперцяна и Тикнизяна в Словении

Сегодня, 4 июня, сборная Армении проведет товарищеский матч со сборной Словении в Любляне. По информации источника, за Сперцяном и Тикнизяном будут наблюдать скауты двух итальянских клубов и скауты из других лиг.

В минувшем сезоне 25-летний Тикнизян провел 30 матчей за московский «Локомотив», в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Контракт Тикнизяна с «железнодорожниками» истекает летом 2026 года.

23-летний Сперцян является воспитанником «Краснодара». В прошедшем сезоне полузащитник провел за «быков» 33 матча, забил 11 мячей и отдал семь голевых передач. Сперцян стал обладателем серебряных наград чемпионата России. В составе сборной Армении Сперцян провел 25 игр, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Ранее на премии по итогам сезона Герои РПЛ Наир Тикнизян был признан лучшим медийным футболистом. Он пришел на церемонию в компании жены Яны Ромашкиной. А Эдуард Сперцян получил награду в номинации «Лучший полузащитник».