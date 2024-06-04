Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Словения
Армения
Футбол. Сборные
21:15
Швейцария
Эстония
Футбол. Сборные
21:30
Румыния
Болгария
Футбол. Сборные
21:45
Португалия
Финляндия
Футбол. Сборные
21:45
Ирландия
Венгрия
Футбол. Сборные
21:45
Австрия
Сербия
Футбол. Сборные
22:00
Италия
Турция
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:05 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Скауты из Италии просмотрят Сперцяна и Тикнизяна в Словении

Итальянские скауты будут присутствовать на матче сборной Армении, где просмотрят Эдуарда Сперцяна и Наира Тикнизяна, сообщает журналист Грач Хачатрян в одной из соцсетей.

Краснодар
Локомотив
АрменияПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 4 июня, сборная Армении проведет товарищеский матч со сборной Словении в Любляне. По информации источника, за Сперцяном и Тикнизяном будут наблюдать скауты двух итальянских клубов и скауты из других лиг.

В минувшем сезоне 25-летний Тикнизян провел 30 матчей за московский «Локомотив», в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Контракт Тикнизяна с «железнодорожниками» истекает летом 2026 года.

23-летний Сперцян является воспитанником «Краснодара». В прошедшем сезоне полузащитник провел за «быков» 33 матча, забил 11 мячей и отдал семь голевых передач. Сперцян стал обладателем серебряных наград чемпионата России. В составе сборной Армении Сперцян провел 25 игр, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Ранее на премии по итогам сезона Герои РПЛ Наир Тикнизян был признан лучшим медийным футболистом. Он пришел на церемонию в компании жены Яны Ромашкиной. А Эдуард Сперцян получил награду в номинации «Лучший полузащитник».


Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь