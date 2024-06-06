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16:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Агент Джикии ведет переговоры в Турции. В РПЛ интереса к игроку нет

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев рассказал о возможных вариант продолжения экс-капитана красно-белых Георгия Джикии. Об этом сообщает Metaratings.

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Источник: РИА "Новости"

Контракт 30-летнего защитника со «Спартаком» истекает в этом месяце. Московский клуб решил его не продлевать.

«Насколько я знаю, предметного интереса со стороны российских клубов к нему нет. Знаю, что его представитель сейчас находится в Турции и ведет переговоры с местными клубами. Я могу предположить, что Георгий окажется за границей», — сказал Кузьмичев.

Ранее сообщалось, что Джикия интересен подмосковным «Химкам», которые по итогам минувшего сезона вернули себе место в РПЛ.

Джикия перешел в «Спартак» зимой 2017 года из «Амкара» за 2,35 млн евро. За семь с половиной лет он провел за клуб 215 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. Вместе с красно-белыми он становился чемпионом России, завоевывал серебряные и дважды — бронзовые медали. Также Джикия выигрывал в «Спартаке» Кубок и Суперкубок России.


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