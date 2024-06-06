Алексей Березуцкий вернулся в ЦСКА

6 июня ЦСКА объявил о назначении сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера. Как сообщает пресс-служба красно-синих, бывший главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Алексей Березуцкий пополнил тренерский штаб.

«Разлука с родным клубом получилась недолгой, и я очень рад возвращению домой. Снова тренировать ЦСКА — большое счастье. Поэтому, когда Марко позвал меня в штаб, я долго не размышлял. Я уже много знаю о Марко Николиче, о его методах и принципах работы, поэтому с нетерпением жду сборов. Надеюсь, что смогу помочь тренерскому штабу и команде. Сделаю всё, что в моих силах! ЦСКА всегда будет первым!» — приводит слова Алексея Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

Также в тренерский штаб вошли сербские специалисты Радое Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич, которые ранее работали с Николичем. Тренер вратарей Дмитрий Крамаренко и тренер по физической подготовке Игорь Аксенов продолжат работу в армейском клубе.

41-летний Алексей Березуцкий возглавлял московский клуб в сезоне-2021/22. Под его руководством ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В качестве игрока защитник выступал в ЦСКА с 2001 по 2018 год, провел за клуб 502 матча, в которых забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. В составе армейцев футболист стал шестикратным чемпионом России, семикратным победителем кубка страны и шестикратным обладателем Суперкубка России. Также Березуцкий в 2005 году выиграл Кубок УЕФА в составе армейцев.

Брат-близнец Алексея Василий Березуцкий с января 2024 года входит в тренерский штаб Леонида Слуцкого в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа», который не проигрывает пятнадцать матчей подряд и лидирует в турнирной таблице национального чемпионата.