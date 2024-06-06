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17:00 (мск), источник: Sportmail.ru

«Локомотив» продлил контракт с главным тренером Галактионовым

Московский «Локомотив» продлил соглашение с главным тренером команды Михаилом Галактионовым. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Новый контракт с 40-летним специалистом будет действовать до конца сезона-2025/26. Ранее сообщалось, что в новом соглашении будет предусмотрено сохранение текущий заработной платы — пять миллионов рублей в месяц.

— С момента, когда Галактионов приступил к работе в роли главного тренера «Локомотива», никто в РПЛ не набрал больше очков, чем «Локомотив». Также наш клуб одержал победу в 63% матчей под руководством главного тренера, благодаря чему специалист является лучшим наставником в истории железнодорожников по этому показателю. Желаем Михаилу Михайловичу успехов во всем, командного роста, движения только вперед и новых побед вместе с «Локомотивом», — говорится в сообщении клуба.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Под его руководством «железнодорожники» провели 57 матчей, в которых одержали 29 побед при 14 ничьих и 14 поражениях. Минувший сезон «Локомотив» закончил на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

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