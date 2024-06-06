«Локомотив» продлил контракт с главным тренером Галактионовым

Новый контракт с 40-летним специалистом будет действовать до конца сезона-2025/26. Ранее сообщалось, что в новом соглашении будет предусмотрено сохранение текущий заработной платы — пять миллионов рублей в месяц.

— С момента, когда Галактионов приступил к работе в роли главного тренера «Локомотива», никто в РПЛ не набрал больше очков, чем «Локомотив». Также наш клуб одержал победу в 63% матчей под руководством главного тренера, благодаря чему специалист является лучшим наставником в истории железнодорожников по этому показателю. Желаем Михаилу Михайловичу успехов во всем, командного роста, движения только вперед и новых побед вместе с «Локомотивом», — говорится в сообщении клуба.