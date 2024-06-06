ФИФА сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новичков

ФИФА отменила запрет «Рубину» регистрировать новых игроков. В клубе рассказали, что деньги за трансфер Абильдгора были выплачены.

В мае ФИФА наказала казанский клуб на три трансферных окна — в клубе заявили, что не все платежи датчанам прошли из-за санкций. Представители «Рубина» объяснили, что клуб пытался провести платежи, но часть из них была отклонена из-за санкций.

Абильдгор провел за «Рубин» 62 матча и забил один гол, а также дважды играл в аренде — за шотландский «Селтик» и «Верону». С 2023 года выступает в Италии за «Комо», который по итогам сезона-2023/24 вышел в Серию А вместе с «Пармой» и «Венецией».