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18:49 (мск), источник: Sportmail.ru

ФИФА сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новичков

Запрет был наложен из-за отсутствия платежа за переход Оливера Абильдгора из датского «Ольборга».

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

ФИФА отменила запрет «Рубину» регистрировать новых игроков. В клубе рассказали, что деньги за трансфер Абильдгора были выплачены.

В мае ФИФА наказала казанский клуб на три трансферных окна — в клубе заявили, что не все платежи датчанам прошли из-за санкций. Представители «Рубина» объяснили, что клуб пытался провести платежи, но часть из них была отклонена из-за санкций.

Абильдгор провел за «Рубин» 62 матча и забил один гол, а также дважды играл в аренде — за шотландский «Селтик» и «Верону». С 2023 года выступает в Италии за «Комо», который по итогам сезона-2023/24 вышел в Серию А вместе с «Пармой» и «Венецией».

«Рубин» в минувшем сезоне занял восьмое место в РПЛ. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».

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