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12:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Талалаев высказался о возможном переходе Дзюбы в «Химки»

Главный тренер подмосковного клуба «Химки» Андрей Талалаев высказался о возможном трансфере экс-нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В конце мая «Локомотив» объявил об уходе Артема Дзюбы.

— Кто нужен «Химкам», чтобы не стать командой-лифтом?

— Нужны футболисты, уже адаптированные к РПЛ. В кардинальном изменении «Химки» не нуждаются, уверен, что сможем приобрести в каждую линию по игроку, который прибавит команде класса. Разрушать сложившийся в «Химках» баланс не станем, как и создавать большие разрывы в зарплатах. Убежден, что приглашать нужно футболистов, которые станут системообразующими, но они не должны быть моральными уродами.

— Соответствует ли этому описанию Артем Дзюба, которого сватают в «Химки»?

— На этот вопрос отвечать не хотелось бы. Хотя интерес к потенциальному трансферу понимаю, — приводит слова Талалаева «РИА Новости Спорт».

Ранее представитель Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что форвард не планирует завершать карьеру. Сообщалось, что 35-летний нападающий может пополнить состав одного из клубов, которые поднимутся в РПЛ из Первой лиги.

Команда Андрея Талалаева в минувшем сезоне заняла первое место в турнирной таблице Первой лиги и спустя год вернулась в РПЛ.

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