Матвей Сафонов не может завершить переход в «ПСЖ»

«Задержка с трансфером Сафонова в Париж связана с получением рабочей визы, это может занять еще некоторое время. Но все стороны надеется, что в итоге Сафонов получит разрешение на работу во Франции. Проблем по медицине нет, медосмотр пройден», — приводит слова источника знакомого с ситуацией «РБ Спорт».

Ранее в СМИ сообщили что Сафонову запретили выезд из России из-за долгов по алиментам. В феврале он проиграл суд бывшей жене Анастасии Казачек, с которой развелся в прошлом году. Вратаря «Краснодара» обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально эта сумма составляла 14 млн рублей, но после перерасчета увеличилась до 60 млн.

30 мая известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» в июне объявит о переходе Сафонова. Вратарь подпишет контракт до 2029 года. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что Сафонов уже прошел медосмотр. Сумма трансфера составит €20 млн с учетом бонусов. Ожидается, что переход во французский клуб официально завершится после открытия летнего трансферного окна 1 июля.