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11:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Матвей Сафонов не может завершить переход в «ПСЖ»

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов пока не получил рабочую визу для перехода в «ПСЖ», сообщает «РБ Спорт».

ПСЖ
Краснодар
Источник: РИА "Новости"

«Задержка с трансфером Сафонова в Париж связана с получением рабочей визы, это может занять еще некоторое время. Но все стороны надеется, что в итоге Сафонов получит разрешение на работу во Франции. Проблем по медицине нет, медосмотр пройден», — приводит слова источника знакомого с ситуацией «РБ Спорт».

Ранее в СМИ сообщили что Сафонову запретили выезд из России из-за долгов по алиментам. В феврале он проиграл суд бывшей жене Анастасии Казачек, с которой развелся в прошлом году. Вратаря «Краснодара» обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально эта сумма составляла 14 млн рублей, но после перерасчета увеличилась до 60 млн.

30 мая известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» в июне объявит о переходе Сафонова. Вратарь подпишет контракт до 2029 года. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что Сафонов уже прошел медосмотр. Сумма трансфера составит €20 млн с учетом бонусов. Ожидается, что переход во французский клуб официально завершится после открытия летнего трансферного окна 1 июля.


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