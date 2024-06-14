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15:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Балтики» Латышонок подписал контракт с «Зенитом»

Евгений Латышонок продолжит карьеру в петербургском клубе.

Балтика
Зенит
Источник: ФК «ЗЕНИТ»

Петербургский «Зенит» на официальном сайте объявил о переходе Евгения Латышонка. Контракт с 25‑летним голкипером подписан по схеме «4+1».

«Для меня это новый вызов, новый шаг в карьере. Я рад оказаться в сильнейшем клубе страны. Здесь и сейчас я рад этому очень сильно. Насколько тяжело давалось решение о переходе? Действительно тяжело. В “Балтике” я провёл пять лет, эта команда и город стали для меня домом. Решение было тяжёлым, но я понимал, что это необходимо для моей дальнейшей карьеры», — приводит слова Латышонка пресс-служба клуба.

Латышонок является воспитанником «Краснодара». С 2019 года он выступает за «Балтику» и помог калининградцам выйти в Российскую Премьер-лигу. По итогам сезона‑2023/24 команда заняла 15‑е место в РПЛ и вылетела в Первую лигу. В минувшем сезоне голкипер провел за калининградскую команду 34 матча, восемь из которых — без пропущенных мячей.

Евгений Латышонок сыграл важную роль в выходе калининградского клуба в финал Кубка России в 2024 году. Латышонок был признан лучшим вратарем турнира еще до финала. Евгений выиграл послематчевую серию пенальти с «Локомотивом», сделал несколько ключевых спасений в матчах с «Ростовом» и «Спартаком», спасал команду и в финальном матче против «Зенита».

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