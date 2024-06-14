Карпин: Профессиональный футбол вообще не для здоровья

«В основном проблемы с голеностопами: там после карьеры связок нет. Поэтому, если сейчас играю в футбол или даже в падел, голеностоп травмируется легко. Еще есть проблемы со спиной. Те, кто говорит, что профессиональный футбол — для здоровья… Это вообще не для здоровья.



На сколько я сейчас спортивен по шкале от Уэйна Руни до Алексея Смертина? Думаю, что посередине где-то. Вот точно не в ту сторону, где Руни сейчас, и точно не в сторону Алексея Смертина. Мы с Алексеем говорили много, я поражен его силой воли. Для меня максимум — полчаса монотонного бега, а он преодолевает марафоны. Недавно читал, что он 26 часов бежал. Просто немыслимо для меня», — сказал Карпин.