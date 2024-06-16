Песьяков — об уходе из «Ростова»: Уже тошнит от постоянных дорог

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, почему не продлил контракт с «Ростовом», который истек по окончании минувшего сезона Российской Премьер-лиги.

«Матч со “Спартаком” стал звоночком. Сложись игра нормально — наверное, даже не задумывался бы об уходе. Но тот матч меня немного надломил. Есть ещё одна причина — я устал от постоянных дорог. Уже тошнит от них, если честно. Георгич не зря часто акцентирует внимание на переездах. Наша логистика просто убивает! Все выходные — в автобусе, приехал в Ростов, пару часов поспал — и потопал на тренировку. Ну песня! А у меня большая семья, с ней хочется чаще проводить время», — сказал Песьяков в интервью изданию Sport24.

В апреле 2024 года «Ростов» уступил дома «Спартаку» со счетом 1:5. Песьяков был заменен на 61-й минуте матча. Аэропорт в Ростове-на-Дону закрыт с февраля 2022 года, поэтому команда обычно добирается до матчей наземным транспортом. Аэропорт в Самаре работает в штатном режиме.

Также журналист, отметив, что на аватарке Песьякова в вотсапе размещена фотография его жены, спросил у голкипера, является ли он подкаблучником.

«Все, кто тебе скажет обратное — обманут! Про фото на аватарке — на самом деле, история из конфетно-букетного периода. Хотела взять меня на слабо: “А сможешь мою фотку поставить в вотсап?” — “Пф, изи катка! Поставил!” Потом обновил на другую ее фото. Бывает, переписываюсь с кентами, а им жены говорят: “Слышишь, а что за подруга у тебя там?!” Сейчас уже, если заменить фото, вопросики у нее возникнут: “А че ты фотографию мою убрал, а?” Но если она налысо бахнет, как Бритни Спирс, задумаюсь — надо ли такую ставить!» — добавил Песьяков.

В конце мая «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Сергеем Песьяковым. На счету Песьякова 182 матча за «Ростов», в которых он пропустил 234 мяча и 50 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В РПЛ вратарь также успел поиграть за «Шинник», «Спартак», «Томь» и «Анжи».