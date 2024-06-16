Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Сербия
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Словения
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Польша
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
17.06
Румыния
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
17.06
Бельгия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
17.06
Австрия
Франция
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
22:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Песьяков — об уходе из «Ростова»: Уже тошнит от постоянных дорог

35-летний голкипер играл за клуб из Ростова-на-Дону с 2017 года.

Ростов
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, почему не продлил контракт с «Ростовом», который истек по окончании минувшего сезона Российской Премьер-лиги.

«Матч со “Спартаком” стал звоночком. Сложись игра нормально — наверное, даже не задумывался бы об уходе. Но тот матч меня немного надломил. Есть ещё одна причина — я устал от постоянных дорог. Уже тошнит от них, если честно. Георгич не зря часто акцентирует внимание на переездах. Наша логистика просто убивает! Все выходные — в автобусе, приехал в Ростов, пару часов поспал — и потопал на тренировку. Ну песня! А у меня большая семья, с ней хочется чаще проводить время», — сказал Песьяков в интервью изданию Sport24.

В апреле 2024 года «Ростов» уступил дома «Спартаку» со счетом 1:5. Песьяков был заменен на 61-й минуте матча. Аэропорт в Ростове-на-Дону закрыт с февраля 2022 года, поэтому команда обычно добирается до матчей наземным транспортом. Аэропорт в Самаре работает в штатном режиме.

Также журналист, отметив, что на аватарке Песьякова в вотсапе размещена фотография его жены, спросил у голкипера, является ли он подкаблучником.

«Все, кто тебе скажет обратное — обманут! Про фото на аватарке — на самом деле, история из конфетно-букетного периода. Хотела взять меня на слабо: “А сможешь мою фотку поставить в вотсап?” — “Пф, изи катка! Поставил!” Потом обновил на другую ее фото. Бывает, переписываюсь с кентами, а им жены говорят: “Слышишь, а что за подруга у тебя там?!” Сейчас уже, если заменить фото, вопросики у нее возникнут: “А че ты фотографию мою убрал, а?” Но если она налысо бахнет, как Бритни Спирс, задумаюсь — надо ли такую ставить!» — добавил Песьяков.

В конце мая «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Сергеем Песьяковым. На счету Песьякова 182 матча за «Ростов», в которых он пропустил 234 мяча и 50 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В РПЛ вратарь также успел поиграть за «Шинник», «Спартак», «Томь» и «Анжи».

В ноябре 2022 года Песьяков дебютировал за сборную России и провел за национальную команду два матча — против Таджикистана (0:0) и Ирака (2:0).

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь