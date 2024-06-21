Губерниев раскритиковал «Химки» за увольнение Талалаева

«Уход Талалаева из “Химок” ошибка фундаментальная!!! Руководство клуба не ведает, что творит… Теперь будут болтаться и прозябать “Химки”… Город блестящий, командочка так себе….Сходня в ужасе…», — написал Губерниев в телеграм-канале.

Вчера, 20 июня «Химки» объявили об уходе Талалаева и его тренерского штаба.

«Наш футбольный клуб расторг контракт с главным тренером по обоюдному согласию сторон. Вместе с Андреем Талалаевым уходят тренеры Юрий Нагайцев, Сергей Рыжиков и Серджио Джовани, глава селекционного отдела Андрей Талалаев-младший, аналитик Антон Мельниченко, массажист Марат Ишмурзин.



Благодарим за сотрудничество и достигнутые результаты! Желаем удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении на официальной странице клуба в VK.

51-летний специалист возглавил подмосковный клуб в августе 2023 года. Под руководством Талалаева в минувшем сезоне «Химки» заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги и спустя год вернулись в РПЛ.

Андрей Талалаев возглавлял «Химки» с 2019 по 2020 год. В сентябре 2022 года он покинул грозненский «Ахмат», а в марте 2023 года — московское «Торпедо». Также тренер работал в самарских «Крыльях Советов», армянском «Пюнике», «Тамбове», нижегородской «Волге» и в молодежной сборной России.