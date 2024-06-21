«Ахмат» продлил контракт с главным тренером Магомедом Адиевым
Грозненский «Ахмат» объявил о продлении контракта сроком на три года с главным тренером Магомедом Адиевым, сообщает пресс-служба клуба.
Грозненский «Ахмат» объявил о продлении контракта сроком на три года с главным тренером Магомедом Адиевым, сообщает пресс-служба клуба.
В апреле 2023 года Магомед Адиев был назначен главным тренером грозненского «Ахмата», а уже в мае российский специалист объявил об уходе из сборной Казахстана, которую возглавлял с апреля 2022 года.
Адиев помог команде гарантировать место в Российской Премьер-лиге на следующий сезон. Грозненцы в итоге заняли 10-е место в турнирной таблице.
46-летний Магомед Адиев — уроженец Грозного. В составе «Терека» (предыдущее название «Ахмата») нападающий стал обладателем Кубка России в 2004 году. После завершения карьеры футболиста Адиев работал в «Ахмате» ассистентом главного тренера. Позднее возглавлял такие команды как «Анжи», «Чайка» (Песчанокопское), «Шахтер» (Караганда).
В 2022 году Адиев возглавил сборную Казахстана, которая под его руководством успешно выступала в отборочном турнире к Евро-2024. Команда Казахстана одержала в квалификации шесть побед и до последнего тура боролась за прямую путевку на чемпионат Европы. Казахи дважды обыграли сборные Сан-Марино и Северной Ирландии, а также победили дома полуфиналиста последнего Евро сборную Дании и в выездном матче — сборную Финляндии. В весенних матчах плей-офф пути C сборная Казахстана крупно уступила команде Греции и упустила возможность побороться за выход на континентальное первенство.