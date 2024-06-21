«Ахмат» продлил контракт с главным тренером Магомедом Адиевым

В апреле 2023 года Магомед Адиев был назначен главным тренером грозненского «Ахмата», а уже в мае российский специалист объявил об уходе из сборной Казахстана, которую возглавлял с апреля 2022 года.

Адиев помог команде гарантировать место в Российской Премьер-лиге на следующий сезон. Грозненцы в итоге заняли 10-е место в турнирной таблице.

46-летний Магомед Адиев — уроженец Грозного. В составе «Терека» (предыдущее название «Ахмата») нападающий стал обладателем Кубка России в 2004 году. После завершения карьеры футболиста Адиев работал в «Ахмате» ассистентом главного тренера. Позднее возглавлял такие команды как «Анжи», «Чайка» (Песчанокопское), «Шахтер» (Караганда).