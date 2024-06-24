СМИ: Квинси Промес близок к возвращению в Россию из ОАЭ

Как сообщает Legalbet, вопрос возвращения 32-летнего футболиста близок к решению на уровне министерств России и ОАЭ.

Также по информации журналиста Ивана Карпова «Спартак» продлит контракт с Промесом, в случае его возвращения в Россию.

Промес был задержан по запросу прокуратуры Амстердама 29 февраля в аэропорту Дубая при вылете «Спартака» с зимнего сбора. Сначала игрока отправили под домашний арест, но вскоре поместили под стражу. 17 мая Промес был освобожден из тюрьмы и сейчас ждет решения местных властей по поводу экстрадиции. Ранее адвокаты футболиста заявили, что данный процесс может занять продолжительное время.

В Нидерландах Квинси Промес приговорен к двум тюремным срокам. В июне 2023 года его приговорили к полутора годам заключения за нападение на двоюродного брата, в феврале 2024 года — еще к шести годам по делу о контрабанде наркотиков.

Квинси Промес играл за московский клуб с 2014 по 2018 год и с 2021 года. В общей сложности Промес провел за «Спартак» 235 матчей и забил 114 мячей, он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака». В составе команды нидерландец стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.