«Ростов» выкупил защитника Сако у болгарской «Арды»

Контракт 28-летнего футболиста рассчитан до 2027 года.

«Желаем и дальше показывать яркую и уверенную игру в футболке “Ростова”, — говорится в сообщении на официальной странице клуба в VK.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги уроженец Кот-д’Ивуара провел за «Ростов» 11 матчей, в которых сделал одну голевую передачу. Также на его счету три проведенных встречи в Кубке России.

Сако перешел в «Ростов» на правах аренды из болгарского клуба «Арда Кырджали». В прошедшем сезоне Первой лиги Болгарии он провел 20 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Ранее «Ростов» достиг договоренности с болгарским «Ботевом» о трансфере голкипера Хидаета Ханкича. Сообщалось, что клуб из Ростов-на-Дону согласовал с 29-летним Ханкичем контракт на два года с опцией продления еще на год. Этим летом из команды ушли вратари Сергей Песьяков и Никита Медведев.

В сезоне-2023/24 «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 43 очками.