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13:31 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ростов» выкупил защитника Сако у болгарской «Арды»

«Ростов» выкупил права на ивуарийского защитника Умара Сако у болгарского клуба «Арда Кырджали», сообщает пресс-служба ростовчан.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Контракт 28-летнего футболиста рассчитан до 2027 года.

«Желаем и дальше показывать яркую и уверенную игру в футболке “Ростова”, — говорится в сообщении на официальной странице клуба в VK.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги уроженец Кот-д’Ивуара провел за «Ростов» 11 матчей, в которых сделал одну голевую передачу. Также на его счету три проведенных встречи в Кубке России.

Сако перешел в «Ростов» на правах аренды из болгарского клуба «Арда Кырджали». В прошедшем сезоне Первой лиги Болгарии он провел 20 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Ранее «Ростов» достиг договоренности с болгарским «Ботевом» о трансфере голкипера Хидаета Ханкича. Сообщалось, что клуб из Ростов-на-Дону согласовал с 29-летним Ханкичем контракт на два года с опцией продления еще на год. Этим летом из команды ушли вратари Сергей Песьяков и Никита Медведев.

В сезоне-2023/24 «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 43 очками.


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