В «Спартаке» высказались о возможном возвращении Промеса

Ранее в СМИ сообщили, что вопрос возвращения 32-летнего футболиста близок к решению на уровне министерств России и ОАЭ. Также по информации журналиста Ивана Карпова «Спартак» продлит контракт с Промесом, в случае его возвращения.

— История с Промесом загадочна. Верно ли, что он вот-вот вернется?



— К сожалению, ничего принципиально нового сообщить не могу. Промес отпущен под залог, тренируется индивидуально в спортзале и на поле и ждет решения суда по экстрадиции в Нидерланды. Пока никакого решения нет, нам строить догадки невозможно.

— Насколько вы вовлечены в процесс возможного возвращению в Россию — как осуществляется взаимодействие с игроком?



— Мы на связи с Квинси, с его адвокатами.

— Контракт с Промесом истечет через 5 дней и он не был продлен автоматически, в силу того, что игрок не был в России четыре месяца — именно такой статус сейчас у клуба по взаимодействию с форвардом?



— Да.

— Если он вернется в Россию, клуб готов продлить контракт?



— Не хочу гадать на кофейной гуще. Давайте шаг за шагом. Если Квинси выпустят в Россию, увидим, что будет происходить дальше, — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Напомним, Промес был задержан по запросу прокуратуры Амстердама 29 февраля в аэропорту Дубая при вылете «Спартака» с зимнего сбора. Сначала игрока отправили под домашний арест, но вскоре поместили под стражу. 17 мая Промес был освобожден из тюрьмы.

В Нидерландах Промес приговорен к двум тюремным срокам. В июне 2023 года его приговорили к полутора годам заключения за нападение на двоюродного брата, в феврале 2024 года — еще к шести годам по делу о контрабанде наркотиков.