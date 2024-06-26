Сергей Карасев назвал самые сложные матчи в минувшем сезоне

— Все матчи были сложные. Но вспоминаю матч «Зенит» — «Спартак» после зимней паузы. Эту игру все ждали, это дерби, и в то время у «Спартака» еще были шансы побороться за первое место. Выделил бы его, все ждали этот матч.



Естественно, вспоминаю и матч «Краснодар» — «Динамо». Важно, чтобы после таких игр про судей ничего не говорили. Ведь любая мелочь может повлиять на исход. Если бы там что-то случилось… Слава богу, все прошло хорошо и мы справились. Я считаю, что эти матчи прошли так, что о нас и не вспоминали. Если ничего не говорят, значит, все прошло почти идеально.



Помню и финал Кубка России. Конец сезона, все устали, все на эмоциях… Помню, что в «Лужниках» было очень душно, у меня даже промелькнула мысль, что хорошо, что нет дополнительного времени, — приводит слова Карасева «Матч ТВ».