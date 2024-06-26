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15:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Сергей Карасев назвал самые сложные матчи в минувшем сезоне

Футбольный арбитр Сергей Карасев назвал несколько матчей, которые стали самыми сложными в минувшем сезоне.

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

— Какой матч был для вас самым сложным в прошедшем сезоне?

— Все матчи были сложные. Но вспоминаю матч «Зенит» — «Спартак» после зимней паузы. Эту игру все ждали, это дерби, и в то время у «Спартака» еще были шансы побороться за первое место. Выделил бы его, все ждали этот матч.

Естественно, вспоминаю и матч «Краснодар» — «Динамо». Важно, чтобы после таких игр про судей ничего не говорили. Ведь любая мелочь может повлиять на исход. Если бы там что-то случилось… Слава богу, все прошло хорошо и мы справились. Я считаю, что эти матчи прошли так, что о нас и не вспоминали. Если ничего не говорят, значит, все прошло почти идеально.

Помню и финал Кубка России. Конец сезона, все устали, все на эмоциях… Помню, что в «Лужниках» было очень душно, у меня даже промелькнула мысль, что хорошо, что нет дополнительного времени, — приводит слова Карасева «Матч ТВ».

Ранее 45-летний Карасев заявил, что не планирует завершать карьеру. Он работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года является судьей Международной федерации футбола. Карасев также работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр.

«Силы еще есть. Я еще не думал о завершении карьеры. Если здоровье позволит, то продолжу карьеру, конечно», — сказал Карасев ТАСС.


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