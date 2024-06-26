Бородюк назначен старшим тренером академии «Локомотива»
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк будет курировать работу тренеров академии, а также работать с воспитанниками клуба.
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк будет курировать работу тренеров академии, а также работать с воспитанниками клуба.
Как сообщает пресс-служба академии, олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР по футболу Александр Бородюк назначен на пост старшего тренера академии московского «Локомотива».
«Мне очень приятно, что “Локомотив”, за который я выступал и с которым брал Кубок страны, обратил внимание на мою кандидатуру в качестве старшего тренера академии. Пришло время передать весь свой опыт талантливому поколению тренеров, многие из которых только начинают карьеру, а также молодым воспитанникам академии», — заявил Бородюк.
61-летний Бородюк ранее входил в тренерский штаб Гуса Хиддинка в сборной России, затем исполнял обязанности главного тренера национальной команды, тренировал сборную Казахстана, «Торпедо», «Кайрат», «Хорн», а также работал спортивным директором в московских «Динамо» и «Торпедо».
Александр Бородюк играл за «Локомотив» с 1997 по 1999 год. Также нападающий выступал за воронежский «Факел», вологодское и московское «Динамо», «Шальке», «Фрайбург», «Ганновер», «Торпедо-ЗИЛ» и «Крылья Советов». За сборные СССР и России Бородюк провел 15 матчей, в которых забил 5 мячей. В 1988 году в Сеуле Бородюк завоевал золотые медали Олимпийских игр в составе команды под руководством Анатолия Бышовца.