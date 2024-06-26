Бородюк назначен старшим тренером академии «Локомотива»

Как сообщает пресс-служба академии, олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР по футболу Александр Бородюк назначен на пост старшего тренера академии московского «Локомотива».

«Мне очень приятно, что “Локомотив”, за который я выступал и с которым брал Кубок страны, обратил внимание на мою кандидатуру в качестве старшего тренера академии. Пришло время передать весь свой опыт талантливому поколению тренеров, многие из которых только начинают карьеру, а также молодым воспитанникам академии», — заявил Бородюк.

61-летний Бородюк ранее входил в тренерский штаб Гуса Хиддинка в сборной России, затем исполнял обязанности главного тренера национальной команды, тренировал сборную Казахстана, «Торпедо», «Кайрат», «Хорн», а также работал спортивным директором в московских «Динамо» и «Торпедо».