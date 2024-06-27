«Спартак» объявил об уходе Леона Классена

Как сообщает официальный сайт «Спартака», Леон Классен покидает московский клуб. Контракт с 24‑летним футболистом был расторгнут по соглашению сторон.

Леон Классен родился в Германии в российской семье. Он является воспитанником клуба «Мюнхен 1860», но на уровне юношеских и молодежных команд выступал за сборную России.

Классен перешел в «Спартак» в январе 2022 года из австрийского «Тироля». В составе красно‑белых защитник провел 32 матча, в которых забил два мяча. Защитник стал обладателем Кубка России и бронзовым призером Российской Премьер-лиги. Контракт Классена со «Спартаком» был рассчитан до 30 июня 2025 года.