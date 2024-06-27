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11:22 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» объявил об уходе Леона Классена

Защитник играл за красно-белых с 2022 года.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает официальный сайт «Спартака», Леон Классен покидает московский клуб. Контракт с 24‑летним футболистом был расторгнут по соглашению сторон.

Леон Классен родился в Германии в российской семье. Он является воспитанником клуба «Мюнхен 1860», но на уровне юношеских и молодежных команд выступал за сборную России.

Классен перешел в «Спартак» в январе 2022 года из австрийского «Тироля». В составе красно‑белых защитник провел 32 матча, в которых забил два мяча. Защитник стал обладателем Кубка России и бронзовым призером Российской Премьер-лиги. Контракт Классена со «Спартаком» был рассчитан до 30 июня 2025 года.

В сезоне-2023/2024 «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал «Зенит».

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