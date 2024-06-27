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16:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Неплательщикам алиментов могут запретить посещать футбольные матчи

Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов заявил, что злостным неплательщикам алиментов могут запретить посещать футбольные матчи и другие соревнования.

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Воздействовать на должников по алиментам предлагается приостановкой действия карты болельщика (Fan ID), которая необходима для посещения матчей РПЛ и Суперфинала Кубка России, или отказом в ее оформлении. Закон о реестре алиментщиков вступит в силу 24 мая 2025 года.

«В настоящее время Минюстом России совместно со службой судебных приставов и другими заинтересованными органами прорабатывается ряд законодательных инициатив, направленных на “косвенное” принуждение должников к исполнению требований судебных актов. В частности, рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование “привилегией” в виде посещения официальных спортивных соревнований. Как правило, стоимость входных билетов на спортивные соревнования является высокой, а само посещение носит развлекательный характер», — приводит слова Аристова ТАСС.

В конце мая Владимир Путин подписал закон о реестре должников по алиментам, в котором будет информация о злостных неплательщиках, которых привлекали к административной или уголовной ответственности, а также о тех, кого объявили в розыск.

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