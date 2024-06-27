Неплательщикам алиментов могут запретить посещать футбольные матчи

Воздействовать на должников по алиментам предлагается приостановкой действия карты болельщика (Fan ID), которая необходима для посещения матчей РПЛ и Суперфинала Кубка России, или отказом в ее оформлении. Закон о реестре алиментщиков вступит в силу 24 мая 2025 года.

«В настоящее время Минюстом России совместно со службой судебных приставов и другими заинтересованными органами прорабатывается ряд законодательных инициатив, направленных на “косвенное” принуждение должников к исполнению требований судебных актов. В частности, рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование “привилегией” в виде посещения официальных спортивных соревнований. Как правило, стоимость входных билетов на спортивные соревнования является высокой, а само посещение носит развлекательный характер», — приводит слова Аристова ТАСС.