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13:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Полузащитник Антон Миранчук покинул «Локомотив» после 11 лет в клубе

28-летний полузащитник сборной России играл за «железнодорожников» с 2013 года.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта.

«Мы хотели сохранить Миранчука в составе. Понимая его значимость для команды, учитывая вклад в победы и годы, проведенные воспитанником в “Локомотиве”, клуб сделал футболисту максимально возможное предложение по новому контракту, однако Миранчук его не принял», — приводит слова генерального директора «Локомотива» Владимира Леонченко «Матч ТВ».

«Антон продолжит карьеру в другом чемпионате, не в нашей стране. Клубы все объявят», — сообщил агент футболиста Вадим Шпинев ТАСС.

Антон Миранчук перешел в академию «железнодорожников» в 2011 году. В составе «Локомотива» он провел 217 матчей, забил 51 гол и отдал 34 результативные передачи. Вместе с клубом Антон стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и победителем Суперкубка России.

В активе Антона Миранчука 29 матчей за сборную России, в которых он забил 7 мячей.

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