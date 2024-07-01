Полузащитник Антон Миранчук покинул «Локомотив» после 11 лет в клубе

«Локомотив» объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта.

«Мы хотели сохранить Миранчука в составе. Понимая его значимость для команды, учитывая вклад в победы и годы, проведенные воспитанником в “Локомотиве”, клуб сделал футболисту максимально возможное предложение по новому контракту, однако Миранчук его не принял», — приводит слова генерального директора «Локомотива» Владимира Леонченко «Матч ТВ».

«Антон продолжит карьеру в другом чемпионате, не в нашей стране. Клубы все объявят», — сообщил агент футболиста Вадим Шпинев ТАСС.

Антон Миранчук перешел в академию «железнодорожников» в 2011 году. В составе «Локомотива» он провел 217 матчей, забил 51 гол и отдал 34 результативные передачи. Вместе с клубом Антон стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и победителем Суперкубка России.