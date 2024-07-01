«Динамо» объявило об уходе из команды Антона Шунина
Московское «Динамо» объявило об уходе голкипера Антона Шунина, который провел 30 лет в системе клуба.
Московское «Динамо» объявило об уходе голкипера Антона Шунина, который провел 30 лет в системе клуба.
37-летний Шунин — воспитанник «Динамо». Он выступал за основную команду с 2007 года и провел в ней 17 сезонов. Вместе с бело-голубыми голкипер трижды стал бронзовым призером чемпионата России и дважды дошел до финала Кубка страны. Контракт вратаря был рассчитан до конца сезона-2023/24.
«Мы благодарим Антона за невероятную преданность бело-голубым цветам, профессионализм, огромный вклад в развитие клуба и всегда будем рады видеть дома — в Петровском парке», — говорится в сообщении на сайте «Динамо».
Всего в составе «Динамо» Шунин провел 366 матчей и занимает второе место по этому показателю в истории клуба, уступая только Александру Новикову (395). По числу «сухих» матчей голкипер также располагается на второй строчке, первое место занимает легендарный вратарь Лев Яшин (178).
В минувшем сезоне 37-летний голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в Кубке России. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Шунин рассматривает варианты продолжения карьеры в одном из клубов чемпионата России.