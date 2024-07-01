«Динамо» объявило об уходе из команды Антона Шунина

37-летний Шунин — воспитанник «Динамо». Он выступал за основную команду с 2007 года и провел в ней 17 сезонов. Вместе с бело-голубыми голкипер трижды стал бронзовым призером чемпионата России и дважды дошел до финала Кубка страны. Контракт вратаря был рассчитан до конца сезона-2023/24.

«Мы благодарим Антона за невероятную преданность бело-голубым цветам, профессионализм, огромный вклад в развитие клуба и всегда будем рады видеть дома — в Петровском парке», — говорится в сообщении на сайте «Динамо».

Всего в составе «Динамо» Шунин провел 366 матчей и занимает второе место по этому показателю в истории клуба, уступая только Александру Новикову (395). По числу «сухих» матчей голкипер также располагается на второй строчке, первое место занимает легендарный вратарь Лев Яшин (178).