Польский защитник Мацей Рыбус покинул «Рубин»
34-летний Рыбус выступает в Российской Премьер-лиге с 2012 года.
Рубин
34-летний Рыбус выступает в Российской Премьер-лиге с 2012 года.
«Рубин» объявил об уходе Мацея Рыбуса. Защитник покинул клуб в связи с истечением контракта.
Рыбус перешел в «Рубин» летом 2023 года. В составе казанского клуба поляк провел 7 матчей, отметившись одним голом.
Ранее Рыбус играл за варшавскую «Легию», французский «Лион», «Терек», «Локомотив» и «Спартак».
В активе Рыбуса 66 игр за сборную Польши, в которых он забил два мяча.