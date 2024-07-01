Польский защитник Мацей Рыбус покинул «Рубин»

Источник: пресс-служба ФК «Рубин»

«Рубин» объявил об уходе Мацея Рыбуса. Защитник покинул клуб в связи с истечением контракта.

Рыбус перешел в «Рубин» летом 2023 года. В составе казанского клуба поляк провел 7 матчей, отметившись одним голом.

Ранее Рыбус играл за варшавскую «Легию», французский «Лион», «Терек», «Локомотив» и «Спартак».