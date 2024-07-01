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16:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Польский защитник Мацей Рыбус покинул «Рубин»

34-летний Рыбус выступает в Российской Премьер-лиге с 2012 года.

Рубин
Источник: пресс-служба ФК «Рубин»

«Рубин» объявил об уходе Мацея Рыбуса. Защитник покинул клуб в связи с истечением контракта.

Рыбус перешел в «Рубин» летом 2023 года. В составе казанского клуба поляк провел 7 матчей, отметившись одним голом.

Ранее Рыбус играл за варшавскую «Легию», французский «Лион», «Терек», «Локомотив» и «Спартак».

В активе Рыбуса 66 игр за сборную Польши, в которых он забил два мяча.

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