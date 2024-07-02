Шунин — об уходе из «Динамо»: Мечтал еще поиграть

37-летний вратарь Антон Шунин обратился к болельщикам московского «Динамо».

«Я играл за великий клуб 17 лет, и мы многое прошли за это время. Кто-то хейтил меня, кто-то поддерживал и хвалил. И знаете, что я хочу сказать: я люблю вас всех, каждого, чье сердце отдано “Динамо”. Каждую минуту я выкладывался за эту команду до конца. Жил мыслями о ней, защищал ее ворота, терпел боль (куда без этого), был капитаном и вступался за каждого игрока перед руководством», — написал Шунин в социальных сетях.

«Расставаться всегда грустно. Я мечтал еще поиграть за “Динамо”, мечтал работать в менеджменте клуба и быть рядом с основной командой. Кажется, мне есть, что дать “Динамо”. Но не всегда получается так, как мы хотим и, возможно, заслуживаем», — добавил голкипер.