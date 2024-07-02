Шунин — об уходе из «Динамо»: Мечтал еще поиграть
1 июля «Динамо» объявило об уходе Антона Шунина, который дебютировал за основную команду бело-голубых в 2007 году и отыграл в ней 17 сезонов.
1 июля «Динамо» объявило об уходе Антона Шунина, который дебютировал за основную команду бело-голубых в 2007 году и отыграл в ней 17 сезонов.
37-летний вратарь Антон Шунин обратился к болельщикам московского «Динамо».
«Я играл за великий клуб 17 лет, и мы многое прошли за это время. Кто-то хейтил меня, кто-то поддерживал и хвалил. И знаете, что я хочу сказать: я люблю вас всех, каждого, чье сердце отдано “Динамо”. Каждую минуту я выкладывался за эту команду до конца. Жил мыслями о ней, защищал ее ворота, терпел боль (куда без этого), был капитаном и вступался за каждого игрока перед руководством», — написал Шунин в социальных сетях.
«Расставаться всегда грустно. Я мечтал еще поиграть за “Динамо”, мечтал работать в менеджменте клуба и быть рядом с основной командой. Кажется, мне есть, что дать “Динамо”. Но не всегда получается так, как мы хотим и, возможно, заслуживаем», — добавил голкипер.
Всего в составе «Динамо» Шунин провел 366 матчей и занимает второе место по этому показателю в истории клуба, уступая только Александру Новикову (395). По числу «сухих» матчей голкипер также располагается на второй строчке, первое место занимает легендарный вратарь Лев Яшин (178). В минувшем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в Кубке России.