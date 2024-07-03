Губерниев поддержал «Локомотив» после критики в СМИ

«По футбольному “Локомотиву”! Не понимаю шум вокруг команды. Есть тактика, а есть стратегия! Не сомневаюсь, что руководство клуба зрит в корень. Тут все просто, футбол рассудит, в команде игроков на два состава и тренер хороший. Несмотря на потери, “Локомотив” выглядит очень боеспособным. Ждем сезона с нетерпением и сосчитаем цыплят по осени! А футбольных — по весне», — написал Губерниев в телеграм-канале.