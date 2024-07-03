Губерниев поддержал «Локомотив» после критики в СМИ
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику в адрес московского «Локомотива».
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику в адрес московского «Локомотива».
Агенты, бывшие футбольные функционеры, экс-футболисты заявляют, что из клуба хотят сделать среднюю команду.
«По футбольному “Локомотиву”! Не понимаю шум вокруг команды. Есть тактика, а есть стратегия! Не сомневаюсь, что руководство клуба зрит в корень. Тут все просто, футбол рассудит, в команде игроков на два состава и тренер хороший. Несмотря на потери, “Локомотив” выглядит очень боеспособным. Ждем сезона с нетерпением и сосчитаем цыплят по осени! А футбольных — по весне», — написал Губерниев в телеграм-канале.
Ранее «Локомотив» покинули полузащитник Антон Миранчук, нападающие Максим Глушенков и Артем Дзюба, бразильский голкипер Гилерме и еще ряд футболистов.
30 июня, «Локомотив» сенсационно проиграл клубу Первой лиги «Родине» во втором контрольном матче на первом учебно-тренировочном сборе. Встреча, которая прошла в Баковке в закрытом режиме, закончилась со счетом 1:0 в пользу «Родины». Мяч на 20-й минуте забил Александр Юшин.
Вчера, 2 июля стало известно, что «Локомотив» сыграет против «Акрона» в стартовом матче нового сезона РПЛ.