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21:20 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» и «Акрон» сыграют в стартовом матче нового сезона РПЛ

Первый тур сезона-2024/25 пройдет 20−22 июля.

Локомотив
Акрон
Зенит
Краснодар
Спартак
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РПЛ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон» в стартовом матче нового сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Встреча пройдет 20 июля и начнется в 15:00 мск. В этот же день самарские «Крылья Советов» сыграют с петербургским «Зенитом», московское «Динамо» примет воронежский «Факел», «Ростов» на своем поле встретится с московским ЦСКА. 21 июля «Оренбург» примет московский «Спартак», «Химки» сыграют с махачкалинским «Динамо», грозненский «Ахмат» — с «Краснодаром». 22 июля «Пари Нижний Новгород» примет казанский «Рубин».

Первое московское дерби между «Динамо» и «Локомотивом» пройдет 27 июля. Встречи четвертого тура «Зенит» — «Динамо» и «Краснодар» — ЦСКА состоятся 10 августа. Матч пятого тура ЦСКА — «Локомотив» пройдет 18 августа, встреча «Зенита» и «Спартака» в шестом туре состоится 24 августа.

Заключительный, 30-й тур намечен на 24 мая 2025 года. Последним перед зимним перерывом станет 18-й тур, его планируется провести с 7 по 8 декабря. Возобновление сезона запланировано на 1—2 марта 2025 года.

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