Агент Угальде заявил, что игрок перешел в «Спартак» из-за денег

«Иногда ничего не сделать, иногда правят деньги. Это экономический шаг. С моей стороны было бы лицемерием утверждать, что именно переход в “Спартак” мы и планировали для Манфреда в плане футбола. Иногда, если тебе дают шанс изменить свою жизнь и жизнь семьи, отказать сложно. Не могу сказать, что это именно то, что мы планировали, когда он забивал голы в Нидерландах. Я думаю, что Манфред попадет в какую‑нибудь другую лигу», — приводит слова агента футболиста La Nacion.