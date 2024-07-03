Агент Угальде заявил, что игрок перешел в «Спартак» из-за денег
Агент нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде Курт Морсинк признался, что футболист перешел в клуб из‑за денег.
Агент нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде Курт Морсинк признался, что футболист перешел в клуб из‑за денег.
«Иногда ничего не сделать, иногда правят деньги. Это экономический шаг. С моей стороны было бы лицемерием утверждать, что именно переход в “Спартак” мы и планировали для Манфреда в плане футбола. Иногда, если тебе дают шанс изменить свою жизнь и жизнь семьи, отказать сложно. Не могу сказать, что это именно то, что мы планировали, когда он забивал голы в Нидерландах. Я думаю, что Манфред попадет в какую‑нибудь другую лигу», — приводит слова агента футболиста La Nacion.
Манфред Угальде в составе сборной Коста-Рики не смог выйти в плей-офф Кубка Америки. Коста-Рика набрала четыре очка в трех матчах группового этапа турнира и заняла третье место в группе D. Из этой-группы в ¼ финала вышли Колумбия и Бразилия.
Угальде перешел в «Спартак» минувшей зимой из нидерландского «Твенте» за 13 млн евро. Нападающий провел за московский клуб 16 матчей и отметился одним забитым мячом в Кубке России. В марте Угальде установил антирекорд для нападающих-новичков «Спартака» по количеству матчей в РПЛ без голов.