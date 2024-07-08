Дебютант РПЛ «Акрон» на летних сборах разгромил турецкий клуб
В товарищеском матче на летних тренировочных сборах в Турции тольяттинский клуб крупно обыграл «Антальяспор».
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В товарищеском матче на летних тренировочных сборах в Турции тольяттинский клуб крупно обыграл «Антальяспор».
Уже на первой минуте счет открыл Вячеслав Бардыбахин, в конце июня перешедший в «Акрон» из «Енисея». Сергей Грибов отличился после розыгрыша углового, и на перерыв команды ушли с преимуществом российского клуба в два мяча.
Во втором тайме голами отметились Марат Бокоев и Максим Болдырев. Итоговый счет — 4:0 в пользу «Акрона».
«Антальяспор» в минувшем сезоне турецкой Суперлиги занял десятое место.
«Акрон» был основан в 2018 году. За два года клуб вышел в Первую лигу, где провел четыре сезона. Минувший сезон «Акрон» закончил на третьем месте, а в стыковых матчах за право играть в РПЛ обыграл екатеринбургский «Урал» (2:0, 1:2).