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14:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Дебютант РПЛ «Акрон» на летних сборах разгромил турецкий клуб

В товарищеском матче на летних тренировочных сборах в Турции тольяттинский клуб крупно обыграл «Антальяспор».

АкронПремьер-лига: таблица и календарь

Уже на первой минуте счет открыл Вячеслав Бардыбахин, в конце июня перешедший в «Акрон» из «Енисея». Сергей Грибов отличился после розыгрыша углового, и на перерыв команды ушли с преимуществом российского клуба в два мяча.

Во втором тайме голами отметились Марат Бокоев и Максим Болдырев. Итоговый счет — 4:0 в пользу «Акрона».

«Антальяспор» в минувшем сезоне турецкой Суперлиги занял десятое место.

«Акрон» был основан в 2018 году. За два года клуб вышел в Первую лигу, где провел четыре сезона. Минувший сезон «Акрон» закончил на третьем месте, а в стыковых матчах за право играть в РПЛ обыграл екатеринбургский «Урал» (2:0, 1:2).

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