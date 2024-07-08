Дебютант РПЛ «Акрон» на летних сборах разгромил турецкий клуб

Уже на первой минуте счет открыл Вячеслав Бардыбахин, в конце июня перешедший в «Акрон» из «Енисея». Сергей Грибов отличился после розыгрыша углового, и на перерыв команды ушли с преимуществом российского клуба в два мяча.

Во втором тайме голами отметились Марат Бокоев и Максим Болдырев. Итоговый счет — 4:0 в пользу «Акрона».

«Антальяспор» в минувшем сезоне турецкой Суперлиги занял десятое место.