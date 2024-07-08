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16:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Капитан «Динамо» Бальбуэна сыграет на Олимпийских играх в Париже

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна примет участие в Олимпийских играх в составе сборной Парагвая. Об этом сообщает «Чемпионат».

Парагвай
ДинамоЛетняя олимпиадаЛетняя олимпиада
Источник: РИА "Новости"

На олимпийском футбольном турнире выступают команды в возрастной категории до 23 лет. При этом каждая сборная может заявить трех футболистов вне возрастного лимита. Одним из них станет 32-летний капитан «Динамо».

Олимпийский футбольный турнир не входит в список турниров ФИФА, поэтому у клубов нет обязательств отпускать туда футболистов. Таким образом, участие Бальбуэна на Олимпиаде было предварительно одобрено руководством московского клуба.

Соревнования по футболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут в Париже и других шести городах Франции с 24 июля по 10 августа. Бальбуэна пропустит от трех до пяти игр «Динамо» на старте сезона. Защитник точно не поможет команде во матчах против «Локомотива» (27 июля) в чемпионате и против «Спартака» (31 июля) в Кубке России, а также рискует не сыграть во встрече против «Зенита» (10 августа).

Ранее сообщалось, что Бальбуэна должен вернуться в расположение «Динамо» 17 июля. Московский клуб дал игроку две с половиной недели отпуска из-за его участия в Кубке Америке, на котором сборная Парагвая проиграла все три встречи на групповом этапе. Бальбуэна отыграл во всех трех матчах без замен.

На групповом этапе олимпийского футбольного турнира сборная Парагвая сыграет с командами Японии, Израиля и Мали.

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