Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес перешел в «Ференцварош»
«Краснодар» объявил о том, что полузащитник Кади Боржес продолжит карьеру в составе многократного чемпиона Венгрии.
«Краснодар» объявил о том, что полузащитник Кади Боржес продолжит карьеру в составе многократного чемпиона Венгрии.
«Кади выступал за “быков” с января 2023 года. Он провел за черно-зеленых 44 матча, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Мы благодарим Кади за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».
Контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года. 28-летний Кади перешел в «Краснодар» из азербайджанского клуба «Карабах». Также он играл за португальские клубы «Эшторил-Прая» и «Вилафранкенсе» и за бразильскую «Коритибу».
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 2,5 миллиона евро.
В сезоне-2023/24 «Ференцварош» в рекордный 35-й раз выиграл титул чемпиона Венгрии. С 2021 по 2023 год главным тренером «зеленых орлов» был российский специалист Станислав Черчесов. Он привел клуб к двум победам в чемпионате страны и к завоеванию национального Кубка.