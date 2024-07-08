Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес перешел в «Ференцварош»

«Кади выступал за “быков” с января 2023 года. Он провел за черно-зеленых 44 матча, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Мы благодарим Кади за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».

Контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года. 28-летний Кади перешел в «Краснодар» из азербайджанского клуба «Карабах». Также он играл за португальские клубы «Эшторил-Прая» и «Вилафранкенсе» и за бразильскую «Коритибу».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 2,5 миллиона евро.