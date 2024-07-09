«Спартак» близок к подписанию голкипера Довбни

Большую часть карьеры голкипер провел в Первой лиге. В минувшем сезоне на счету 33 матча в составе ярославского клуба, в которых он пропустил 37 голов и 11 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Также Александр выступал за такие клубы как финская «Хака», «Подолье», московское «Торпедо», «Луч-Энергия», «СКА-Хабаровск», «Оренбург» и «Ротор».