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11:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Мусаев рассказал, как жара влияет на подготовку к матчу с «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как погодные условия в городе влияют на подготовку к матчу за Суперкубок России с «Зенитом».

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«В Краснодаре сейчас действительно очень жарко: асфальт, многоэтажки. Но у нас база находится за городом. Есть пруд, ветерок прохладный — жара вносит свои коррективы, но работать можно. Мы утром начинаем тренироваться в 9:15, а вечером — в 18:00. К этому времени на одном поле уже образуется небольшой тенек, а по ходу тренировки оно целиком покрывается тенью, поэтому работать достаточно комфортно», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».

Матч за Суперкубок России между «Краснодаром» и «Зенитом» пройдет 13 июля в Волгограде. Ранее стало известно, что на игру продано 40,2 тысячи билетов.

В минувшем сезоне РПЛ «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны и завоевал Кубок России. «Краснодар» занял второе место и получил право сыграть в первом матче нового сезона. В прошлом году в матче за Суперкубок России «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 0:0, 5:4 пен.

Первый тур нового сезоне РПЛ пройдет с 20 по 22 июля. «Зенит» на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов», а «Краснодар» отправится в Грозный к «Ахмату».


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